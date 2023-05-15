479 شركة من 31 دولة تشارك في للمعرضين الزراعيين الدوليين "Caspian Agro" و"InterFood Azerbaijan"

باكو، 15 مايو، (أذرتاج)

ستشارك 479 شركة من 31 دولة في النسخة السادسة عشرة لمعرض أذربيجان الزراعي الدولي"Caspian Agro" والنسخة الثامنة والعشرين لمعرض أذربيجان الدولي لصناعة الأغذية"InterFood Azerbaijan" في الفترة ما بين 17 و19 مايو في مركز باكو للمعارض.

أفادت وكالة اذرتاج أن هذه الكلمات قالتها مديرة مشروع شركة ""Caspian Event Organisers في المؤتمر الصحفي المخصص لمعرضي "Caspian Agro" و"InterFood Azerbaijan".

وقال إنه بشكل عام، سيضم المشاركون في المعرض شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا وإيران وتركيا والصين وسريلانكا وتايلاند وتونس (لأول مرة).

ستُعرض في المعرض منتجات الدواجن واللحوم والألبان وأنظمة التبريد الى جانب المنتجات المعلبة.