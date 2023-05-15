تطهير مساحة 248 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 15 مايو، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 13-8 مايو 21 لغما مضادا للمشاة و30 لغما مضادا للدبابات و191 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدام وخوجاوند ولاتشين وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 248 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.