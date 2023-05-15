لجنة التراخيص تعلن أندية تستحق المشاركة في دوري الممتاز ومسابقات أوروبا للموسم القادم

باكو، 15 مايو، أذرتاج

عقدت لجنة التراخيص التابعة لرابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم اجتماعا لها في 15 مايو اليوم ونظرت في مراجعات الأندية بطلب المشاركة في دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين ومسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الموسم الـ 2023/2024م القادم.

بعد النظر فيها والمناقشة قررت اللجنة بالاعتماد على المادة الـ8 لقواعد الترخيص للأندية بمنح تراخيص المشاركة في دوري أذربيجان الممتاز لـ12 ناديا وهي قراباغ أغدام وصباح باكو ونفطجي باكو وزيرة باكو وغابالا وتوران طاووس وصبائل باكو وسومغايت وكبز كنجة وشاماخي وأراز نخجوان وزاقاتالا والناديان الأخيران صعدا من دوري الدرجة الأولى بينما رفضت طلبات إيميشلي ومنكجوير ونادي الجيش الرياضي وقراداغ لوكباتان باكو.

كما منحت اللجنة تراخيص المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ5 أندية وهي قراباغ أغدام وصباح باكو ونفطجي باكو وزيرة باكو وغابالا فيما فرضت طلبي توران طاووس وصبائل.