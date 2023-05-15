شارل ميشال: أعرب زعيما أذربيجان وأرمينيا عن رغبتهما المشتركة في إحلال السلام في جنوب القوقاز

باكو، 14 مايو، (أذرتاج)

أعرب زعيما أذربيجان وأرمينيا عن رغبتهما المشتركة في إحلال السلام في جنوب القوقاز. أقدر هذه الجهود.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بيان صحفي حول نتائج الاجتماع مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل يوم 14 مايو.

وقال: "استعرضنا جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالنا معا. بعد المفاوضات الإيجابية الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن اتفاقية السلام، يجب اتخاذ خطوات حاسمة لتوقيع اتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا مع الحفاظ على هذا الزخم".