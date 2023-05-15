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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

    باكو، 15 مايو، (أذرتاج)

    جرت اليوم في 15 مايو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بيرموف هنأ نظيره مولود تشاووش أوغلو على تقدم السيد رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم على المنافسين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا. تم التعبير عن الثقة في أن تركيا الشقيقة ستصبح أقوى نتيجة لهذه الانتخابات.

    وأعرب وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو عن امتنانه للاهتمام والتهنئة.

    كما ناقشا الوضع الحالي في المنطقة وآخر المستجدات بشأن مفاوضات السلام.

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