شركات اذربيجانية تشارك في المعرض الدولي في التشيك

باكو، 15 مايو، (أذرتاج)

أقيم المعرض الدولي الحادي عشر لـ"الفولاذ المقاوم للصدأ" (The International Stainless Steel Fair) - أحد أكبر المعارض في التشيك، في برنو بدعم من وكالة ترويج الصادرات والاستثمار (اذبرومو) ومنظمة الممثل التجاري الأذربيجاني لدول وسط أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو أن 8 شركات أذربيجانية متخصصة في إنتاج الفولاذ ومنتجاته، بما في ذلك المنتجات المصنوعة من المعادن غير الحديدية شاركت في المعرض بجناح موحد "صنع في أذربيجان".

يذكر أن المعرض يقام كل عامين منذ عام 2009. حضر معرض هذا العام أكثر من 100 مشارك، بما في ذلك كبار منتجي الفولاذ وشركات التوزيع من دول وسط وشرق أوروبا وخاصة من ألمانيا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر.