الإيسيسكو تشارك في ورشة عمل حول النمذجة الاقتصادية في الدول العربية

باكو، 15 مايو (أذرتاج)

شارك مركز الاستشراف الاستراتيجي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في ورشة عمل حول النمذجة الاقتصادية في الدول العربية، عقدها معهد التخطيط القومي في مقره بالعاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وبمشاركة خبراء وأكاديميين ومتخصصين من مختلف المجالات، لتبادل الخبرات والمعارف في مجال النمذجة الاقتصادية، والتعامل مع قضايا الاستشراف، وصناعة القرار وصياغة الاستراتيجيات التنموية طويلة المدى في الدول العربية.

وهدفت الورشة، التي استمرت على مدى يومين واختتمت أعمالها يوم الأحد (14 مايو 2023)، إلى توفير فضاء فكري ومعرفي لمناقشة خطط واستراتيجيات التنمية بعدة مجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد والسياسة العامة والعلوم الاجتماعية ودراسات التنمية، وأبرز الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، في مداخلته العلاقة بين مجالات النمذجة الاقتصادية والاستشراف، واستراتيجيات التنمية طويلة المدى، والتحديات المرتبطة بالاستشراف، والتي عرقلت مرونة المجتمعات في أوقات الأزمات.

واستعرض ممثل الإيسيسكو قدرة المجتمعات اليوم على الاستشراف والتكيف، وصياغة مسارات مرنة كآليات للنجاح الجماعي، مشيرا إلى الإمكانات التي يتيحها الاستشراف الاستراتيجي في مجال النمذجة الاقتصادية لتعزيز مرونة المجتمعات، وتحقيق النمو المستدام، وتوجيه دول العالم الإسلامي نحو اتخاذ قرارات وسياسات اقتصادية ناجعة مستقبلا.