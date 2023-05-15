انعقاد لقائين في إطار المشاورات بين وزارتي خارجية أذربيجان والأردن

باكو، 15 مايو (أذرتاج)

عقد نائب وزير الخارجية الاذربيجاني فارض رضايف لقاءين مع المسئولين الأردنيين من وزارة الخارجية في عمان في إطار الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والأردن.

أفادت أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في الأردن ان رضايف اجتمع مع السيدة لينا الحديد الأمينة العامة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين ومعاذ الزعبي مدير دائرة الشئون السياسية في الديوان الملكي حيث ناقشوا آفاق العلاقات الثنائية واجروا تبادل الآراء حول المسائل الدولية والإقليمية.

كما حضر اللقاءين السفير الاذربيجاني في الأردن إلدار سليموف.