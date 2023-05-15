الهيئة العليا للانتخابات تعلن رسميا اجراء انتخابات الرئاسة التركية في جولة ثانية في 28 مايو

باكو، 15 مايو (أذرتاج)

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، أشار فيه إلى فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد.

وقال ينار: "لم يحصل أي مرشح في الانتخابات الرئاسية على الأصوات الكافية لفوزه وتقرر إجراء جولة ثانية الأحد 28 مايو/ أيار".

وأكد أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92 بالمئة فيما، سجلت 52.69 بالمئة في الخارج.

وأشار إلى أن عملية فرز 35 ألفاً و874 صوتاً في الخارج، متواصلة حتى الآن.

وكشف ينار عن نسبة الأصوات التي حصل عليها مرشحو الانتخابات الرئاسية، بحسب النتائج غير النهائية حتى اللحظة.

وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كمال قليجدار أوغلو 44,92 بالمئة، وسنان أوغان على 5.17 بالمئة ومحرم إنجه على 0.44 بالمئة.

وفي سياق متصل، قال ينار إن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت أمس الأحد، ستعلن من قبل الهيئة العليا للانتخابات يوم 19 مايو/ أيار الجاري.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

مصدر: الاناضول