وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" تناقش في "منتدى قازان" دور الإعلام في التنمية المستدامة

باكو، 15 مايو (أذرتاج)

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، الخميس المقبل (18 مايو 2023) في مدينة قازان بروسيا منتدى إعلامياً بعنوان "روسيا – العالم الإسلامي: التعاون الإعلامي من أجل التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي"، وذلك في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023".

ويعقد المنتدى، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وكالة "تاتميديا" الجمهورية للصحافة والاتصال الجماهيري في تتارستان، بمشاركة إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وعدد من وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا، إضافة إلى مجموعة من وسائل الإعلام الدولية المؤثرة.

ويناقش المنتدى خلال جلساته القضايا المتعلقة بالتعاون الإعلامي ما بين روسيا والعالم الإسلامي لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية، حيث تبحث الجلسة الأولى دور الإعلام كقوة دافعة للتنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية، فيما تستعرض الجلسة الثانية خطوات عملية لتعزيز الشراكات الإعلامية على الصعيد الدولي.

وأوضح المدير العام المكلَّف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ محمد بن عبدربه اليامي أنَّ المنتدى يمثل فرصة لمناقشة التحديات والقضايا الإعلامية الحالية من منظور دولي، وتطوير العلاقات وتبادل المعلومات بين وكالات الأنباء، وتعزيز التعاون للنهوض بقيم السلام والتسامح في المجال الإعلامي.

وأشار اليامي إلى أنَّ تنظيم الاتحاد للمنتدى يأتي في إطار سعيه للاضطلاع بدور فعَّال في تطوير المؤسسات الإعلامية في الدول الإسلامية من خلال توظيف الخبرات العالمية، ورفع مستوى التنسيق بين وكالات الأنباء الأعضاء على نحو يسهم بشكل كبير في تعزيز حضورها ومشاركتها في الأحداث الدولية.

من جانبه، قال رئيس وكالة "تاتميديا" الجمهورية للصحافة والاتصال الجماهيري إيدار ساليمغاراييف: "في الوقت الحالي، تشكل وسائل الإعلام القوة الدافعة للتنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية بين البلدان، ولهذا السبب فإن التعاون الإعلامي، أو ما يعرف بـ"الدبلوماسية الإعلامية"، يعزز دبلوماسية الدول في الظروف الحديثة، ويوفر المساواة في الوصول إلى المعلومات"، لافتاً في هذا الصدد إلى أنَّ روسيا تؤيد حواراً فعالاً مع دول العالم الاسلامي لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإعلام.

وتستعد مدينة قازان الروسية لاستضافة المنتدى الاقتصادي الدولي: “روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان” 2023 خلال الفترة 18-19 مايو المقبل، في مركز معارض قازان إكسبو.

ومن المرتقب أن يشهد المنتدى في نسخته الرابعة عشرة أكثر من 140 جلسة عمل لمناقشة الشراكة الاقتصادية بين روسيا والدول الإسلامية، بحضور أكثر من ألف مشارك، بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرين من الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أنَّ المنتدى الذي يعقد سنوياً يهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

مصدر: يونا