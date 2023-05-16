برلمانيون أجانب مشاركون في الجلسة الخاصة للمجلس الوطني يزورون ضريح حيدر علييف
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
باكو، 16 مايو، (اذرتاج)
قام الوفود البرلمانية من الدول الأجنبية بزيارة الى ضريح الزعيم القومي ومؤسس أذربيجان الحديث حيدر علييف في المقابر الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه، ذلك على هامش زيارتهم الى أذربيجان للمشاركة في الجلسة الخاصة للمجلس الوطني التي كرست للذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي العام.
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