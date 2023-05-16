وزير الخارجية يلتقي بالمفوض السامي للخارجية للاتحاد الأوروبي

باكو، 16 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 15 مايو الجاري على هامش زيارته بلجيكا بالمفوض السامي لشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل.

وقالت الخارجية في بيان إن الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الراهن للعلاقات التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وآفاقها ومن ضمنها التعاون في مجال ممرات الطاقة والنقل وعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا والأوضاع الحالية في المنطقة.

وتم التأكيد في اللقاء على أهمية اللقاء المنعقد أخيرا بعد الفاصل الذي دام نحو 9 أشهر في بروكسل بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا من حيث تقديم أجندة السلام. وشدد الوزير بايراموف على التزام البلد بتطبيع العلاقات بين البلدين على أساس مبادئ وحدة الأراضي والسيادة. واستلفت إلى أن الحيلولة دون جهود عرقلة العملية بما فيه استفزازات أرمينيا الأخيرة تكتسب بأهمية كبيرة. كما أشير إلى ضرورة إزالة تهديدات ألغام أرمينيا.

كما نوه الطرفان إلى أهمية استكمال المباحثات حول اتفاقية جديدة في القريب العاجل، من شأنها أن تشكل أساسا قانونيا للعلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

وأجرى الطرفان في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.