رئيس الوزراء يلتقي برئيس برلمان جورجيا
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٥٥]
باكو، 16 مايو، أذرتاج
التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 15 مايو الحالي برئيس برلمان جورجيا شالفا بابؤاشفيلي الذي يزور البلد.
قال مجلس الوزراء في بيان إن مشاركة بابؤاشفيلي في جلسة خاصة مكرسة للذكرى السنوية الـ 100 للزعيم القومي حيدر علييف أشيد بها في اللقاء.
وتم التعبير عن الارتياح من توسع التعاون المعتمد على الثقة المتبادلة ومن تعزز الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا.
وقدر الجانبان دور البرلمانين في التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين.
وفي الوقت ذاته، نوقشت آفاق توسيع العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والترانزيت والإنسانية وغيرها.
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