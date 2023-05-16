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    كييف تتعرض لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٣٤]
    كييف تتعرض لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة

    كييف، 16 مايو، (أذرتاج)

    تعرضت كييف عاصمة أوكرانيا لهجوم من قبل القوات الروسية من طائرات بدون طيار كاميكازي وصواريخ ابتداء من ليل 16 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه بعد إشارة الإنذار الجوي، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة وسمع دوي انفجارات.

    وفقا لمعلومات رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو أن القوات الروسية استخدمت طائرات بدون طيار وصواريخ كروز وربما صواريخ باليستية، في ثامن غارة هذا الشهر.

    اضاف أن الغارة كانت استثنائية في كثافتها، إذ ألقت أقصى عدد من الصواريخ الهجومية في أقصر فترة زمنية، وان الغالبية العظمى من الصواريخ والمسيرات دمرت .

    وفقا للمعلومات الأولية، في وقت سابق اليوم وقوع انفجارات في كييف وبمنطقة سولوميانسكي.

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