وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة عمل الى أيسلندا

باكو، 16 مايو، (اذرتاج)

وصل وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف في زيارة عمل الى جمهورية أيسلندا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير سيشارك في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا التي ستعقد في ريكيافيك عاصمة أيسلندا. كما ستُعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الدولة الآخرين الذين سيشاركون في القمة.