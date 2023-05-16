رافع الأثقال الأذربيجاني يحصد الذهبية في بطولة إفريقيا

باكو، 16 مايو، أذرتاج

تستمر بطولة إفريقيا الـ33 لرفع الأثقال في تونس ويشارك فيها رياضيون من أعضاء منتخب أذربيجان أيضا.

قال الاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال في بيان إن عضو المنتخب من الذكور عيسى رستموف قدم أداء ممتازا في فئة الوزن 67 كغ حيث حصد الذهبية في كل من الخطف 138 كغ والنتر 164 كغ والإجمالي 302 كغ.

وقد سبقته رافعة الاثقال نازلة اسماعيلوفا قبل اليوم في انجاز النتيجة الممتازة المثيلة.

يذكر أن منتخب أذربيجان يشارك في بطولة إفريقيا تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عقب استحالة مشاركة المنتخب الأذربيجاني في بطولة أوروبا في أبريل العام الجاري بسبب إحراق علم الدولة في حفل الافتتاح في عاصمة أرمينيا بحيث أن البطولة المنظمة في تونس تمنح كذلك بطاقات تأهيل إلى ألعاب باريس 2024 الأولمبية الصيفية.