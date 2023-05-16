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    الخارجية: يجب إنهاء الأفكار المنحازة المغرضة المضادة لسلامة أراضي وسيادة أذربيجان

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٥‎]
    الخارجية: يجب إنهاء الأفكار المنحازة المغرضة المضادة لسلامة أراضي وسيادة أذربيجان

    باكو، 16 مايو، أذرتاج

    جاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية الذي أصدرته تعليقا على بيان سفيرة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا أندريه فيكتوري في 15 مايو في مؤتمر صحفي بالاستناد إلى بيان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ما مفاده أنه "يجب ضمان حقوق وامن الأهالي الأرمن لقراباغ الجبلي وإنشاء آلية دولية لهذا الغرض" أن آراء سفير الاتحاد الأوروبي التي هي محاولة التدخل في شؤون أذربيجان الداخلية بخلاف مبادئ ومعايير القانون الدولي مرفوضة تماما.

    وأكدت الوزارة فيه على أن موقف البلد من هذه القضية معلوم لدى الجميع.

    وأشارت فيه إلى أن منطقة قراباغ هي أراضي أذربيجان السيادية وان حقوق وأمن السكان الأرمن هم الآخرين ستضمن ضمن تشريع البلد على غرار سائر الأقليات العرقية المقيمة في أذربيجان.

    وشددت على ضرورة إنهاء الأفكار المنحازة المغرضة المضادة لسلامة أراضي وسيادة البلد وعدم عرقلة جهود أذربيجان الرامية إلى الحوار مع السكان الأرمن.

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