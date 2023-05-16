وزير الطاقة يلتقي الوفد الإيطالي

باكو، 16 مايو، (أذرتاج)

عُقد اجتماع في وزارة الطاقة بين وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف والوفد المكوّن من رئيس لجنة سياسة الاتحاد الأوروبي في مجلس الشيوخ الإيطالي السناتور جوليو تيرزي سانت أجاتا ورئيس مجموعة الصداقة الإيطالية الأذربيجانية ماركو سكوريا وعضوها إيتوري روساتو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أن الطرفين عبرا في الاجتماع عن ارتياحهما لتطور العلاقات على مستوى الشراكة الاستراتيجية بقيادة زعيمي البلدين وتوسيع التعاون في مجال الطاقة. وناقشا دور العلاقات البرلمانية في تطوير العلاقات الثنائية.

يذكر أن إيطاليا ليست الشريك التجاري الرئيسي لأذربيجان والبلد الذي يتم تصدير النفط والغاز منه فقط، بل أنها شريك يلعب دورا مهما في العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

كما تم تبادل مجموعة واسعة من الآراء حول مساهمات أذربيجان في أمن الطاقة عبر مشروعي "ممر الغاز الجنوبي" و"تاب"، بالإضافة إلى توسيع المشروع والتعاون في مجال الكهرباء.