الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 16 مايو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 18 حالة حريق و5 حالات حرجة وحادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 6 أشخاص وبينهم قاصران ومن ضمنهم شخص احتجز داخل مقصورة سيارة مشوهة جراء حادث مروري بقرية ديكاه في محافظة قوبا شمال البلاد.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.