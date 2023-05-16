أذربيجان: 19 حالة إصابة بكورونا في 16 مايو

باكو، 16 مايو، (اذرتاج)

سجلت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و24 حالة التعافي ودون حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في 16 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و678 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و324 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و268 مريض منهم ويستمر علاج 86 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1396 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و606 ألف و257 فحص طبي.