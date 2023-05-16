أذربيجان: تطعيم 100 جرعة من لقاح كورونا في 16 مايو

باكو، 16 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 100 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 8 أشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و66 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 24 شخصا الجرعة الثالثة وجرعين تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و963 ألف و300 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و411 ألف و85 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و841 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و177 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و197 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.