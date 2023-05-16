تنظيف الطرق المختلفة في كلبجار من الثلوج
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
باكو، 16 مايو (أذرتاج)
تم تنظيف الطرق المختلفة في كلبجار من الثلوج المتراكمة.
أفادت أذرتاج ان وكالة الطرق اتخذت تدابير لحل المشاكل الناشئة في الطرق بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في محافظة كلبجار ونظفت الطرق من الثلوج لضمان حركة المرور عليها.
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