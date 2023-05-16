باكو، 16 مايو (أذرتاج)

تم تنظيف الطرق المختلفة في كلبجار من الثلوج المتراكمة.

أفادت أذرتاج ان وكالة الطرق اتخذت تدابير لحل المشاكل الناشئة في الطرق بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في محافظة كلبجار ونظفت الطرق من الثلوج لضمان حركة المرور عليها.