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    تنظيف الطرق المختلفة في كلبجار من الثلوج

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
    تنظيف الطرق المختلفة في كلبجار من الثلوج

    باكو، 16 مايو (أذرتاج)

    تم تنظيف الطرق المختلفة في كلبجار من الثلوج المتراكمة.

    أفادت أذرتاج ان وكالة الطرق اتخذت تدابير لحل المشاكل الناشئة في الطرق بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في محافظة كلبجار ونظفت الطرق من الثلوج لضمان حركة المرور عليها.

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