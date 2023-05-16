بحث التعاون بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة "السويدي إليكتريك" المصرية

باكو، 16 مايو (أذرتاج) التقى رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع المدير الإقليمي شركة " "السويدي إليكتريك" المصرية عمرو ذكي. أفادت أذرتاج من كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات واللقاءات المنعقدة بين كيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووكالة تنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة المصرية. كذلك اجرى الطرفان تبادل الآراء حول إمكانيات مشاركة تلك الكيانات في سلسلة التموين للشركة المصرية وآفاق التعاون بينهما.

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