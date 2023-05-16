الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

باكو، 16 مايو (أذرتاج)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي يزور البلد في 16 مايو.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أعرب عن شكره للضيف على مشاركته في الجلسة النوعية الخاصة للمجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، المكرسة للذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف في باكو.

قال الرئيس ان أذربيجان استطاعت الحفاظ على استقلالها في الأوقات الصعبة من حياتها وثم قدم طريق التنمية بفضل نشاط الزعيم القومي حيدر علييف.

قال الرئيس ان أذربيجان والأردن بلدان شقيقان وصديقان وتشهد العلاقات نموا ناجحا في شتى المجالات.

أشار الرئيس علييف الى أهمية الزيارات المتبادلة في توسيع التعاون منوها الى ان زيارة الصفدي الى البلد سيساهم في عمل توسيع العلاقات البرلمانية ويخلق فرصة جيدة لمناقشة آفاق علاقاتنا.

بدوره قال الصفدي ان لقاءه مع الرئيس الاذربيجاني شرف له ونقل تحيات الملك الأردني عبد الله الثاني الى الرئيس إلهام علييف.

أعرب الرئيس علييف عن شكره على التحيات فيما حمله نقل تحياته الى الملك الأردني.

وأكد الضيف ان الرئيس الاذربيجاني الراحل حيدر علييف والملك الأردني الراحل حسين بن طلال لعبا دورا خاصا في إقامة علاقات الصداقة والشراكة بين أذربيجان والأردن.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول إمكانيات توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين والتعاون في مجال السياحة.

في ختام اللقاء قدم احمد الصفدي هدية تذكارية الى رئيس أذربيجان.