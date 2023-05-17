تركيب أكثر من 500 ألف لوحة شمسية على أراضي محطة "قره داغ" للطاقة الشمسية

باكو، 17 مايو، (أذرتاج)

تفقد وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف والمدير التنفيذي العام لشركة "مصدر" الإماراتية محمد جميل الرمحي الأراضي التي يجري فيها بناء محطة "قره داغ" للطاقة الشمسية بسعة 230 ميغاواط.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن ممثل شركة "مصدر" تحدث خلال الزيارة عن الاعمال المنفذة مشيرا الى أنه تم الانتهاء من إنشاء الطرق ذات الصلة ضمن المشروع وتم تسوية المنطقة التي سيتم تركيب الألواح الشمسية فيها وتم تسييج محيط المحطة.

قيل انه يخطط تركيب أكثر من 500 الف لوحة شمسية ذات الوجهين قادرين على إنتاج الكهرباء بطاقة 545-550 واط ويتم حاليا إحضار الألواح تدريجيا إلى المكان ويتم اختبار أجهزة آلية لتنظيف الألواح. قيل ان أعمال إنشاء المحطة الفرعية بجهد 330/35 كيلو فولت مستمرة ويتوقع تشغيل هذه المحطة التي سيتم تزويدها بنظام تتبع شمسي أحادي المحور، بحلول نهاية هذا العام.

وفي وقت لاحق شارك وزير الطاقة والمدير التنفيذي للشركة في عملية تركيب أول لوحة شمسية بالمحطة وفي حفل غرس الأشجار.