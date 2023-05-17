الرئيس يصادق على بروتوكول بشأن البضائع ووسائل النقل بين مؤسستي الجمارك الأذربيجانية والطاجيكية

باكو، 17 مايو، (أذرتاج)

تم التصديق على "بروتوكول حول تنظيم تبادل المعلومات الأولية بشأن السلع ووسائل النقل بين البلدين، الموقعة بين خدمة الجمارك التابعة للجنتي جمارك أذربيجان وحكومة طاجيكستان".

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقع مرسوما بهذا الصدد.

وفقا للمرسوم، بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ، يجب على لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية ضمان تنفيذ أحكامه.

صدرت تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال إخطار إلى حكومة جمهورية طاجيكستان يفيد باستكمال الإجراءات المحلية اللازمة لبدء نفاذ البروتوكول.

يذكر أنه تم التوقيع على البروتوكول في 5 أبريل من عام 2023 في مدينة دوشانبي.