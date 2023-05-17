الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس البرلمان السلوفاكي (محدث)

باكو، 17 مايو، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يوم 17 مايو رئيس البرلمان السلوفاكي بوريس كولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة شكر بوريس كولار على مشاركته والوفد المرافق له في الجلسة الخاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني المكرسة للذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف واعتبر ذلك مؤشرا جيدا للعلاقات بين بلدينا.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن ارتياحه للحوار النشط بين أذربيجان وسلوفاكيا، قائلا إن زيارة بوريس كولار أتاحت فرصة جيدة للمناقشات حول آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير العلاقات البرلمانية.

وتطرق رئيس الدولة إلى العلاقات في مجال الطاقة مشيرا إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين مشغلي أنظمة النقل في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا و"سوكار" في صوفيا خلال شهر أبريل من هذا العام، وذكر أن التعاون بين البلدين قد دخل مرحلة جديدة في مشروع "STRING" (حلقة التضامن).

وأكد الرئيس إلهام علييف أن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار المتبادل والنقل.

وأعرب الضيف عن امتنانه لحسن الضيافة مؤكدا أنه تشرف بالمشاركة في الحدث الذي أقيم بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيم الوطني. صرح رئيس البرلمان السلوفاكي بأن القائد العظيم كان شخصية كاريزمية تمتعت بحكمة كبيرة وإرادة قوية وأرسى أسس الدولة الأذربيجانية، مشيرا إلى أن البلد يتطور باستمرار بفضل بصيرته.

كما أكد بوريس كولار أن أذربيجان حديثة وجميلة للغاية، قائلا إنه جاء إلى أذربيجان للمرة الثانية. واستذكر بسرور زيارته إلى مدينة شوشا في العام الماضي.

قال بوريس كولار إن سلوفاكيا تدعم بشكل كامل وحاسم وحدة أراضي أذربيجان، مشيرا إلى أعمال الترميم والبناء المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني، مشددا على أن الشركات السلوفاكية حريصة على المشاركة في مشاريع مختلفة هنا أيضا.

وتطرق إلى التعاون الفعال لأذربيجان مع الشركات السلوفاكية في مجال إزالة الألغام وشدد بشكل خاص على الاستخدام الفعال لآلات إزالة الألغام المنتجة في البلد الضيف لأنشطة إزالة الألغام الإنسانية في المنطقة.

خلال المحادثة، ناقش الطرفان قضايا التعاون المستقبلي في مجال الطاقة بين البلدين وذكرا ان هناك آفاقا كبيرة لتسليم الغاز الأذربيجاني إلى سلوفاكيا في إطار مبادرة "حلقة التضامن" التي تأسست مؤخرًا في بلغاريا.

كما أعرب الطرفان عن تقديرهما البالغ لدعم سلوفاكيا لتعاون أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.