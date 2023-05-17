توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار والبنك الياباني للتعاون الدولي

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

وقعت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية سوكار والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) على مذكرة تفاهم حول ترويج التعاون في مجال إزالة الكربون، ذلك في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، المنعقد في جمهورية أوزبكستان.

أفادت أذرتاج نقلا عن سوكار ان المذكرة تنص على ترويج التعاون بين سوكار والشركات اليابانية بغرض تسريع تنفيذ المشاريع التي تساهم في خفض انبعاثات الكربون.

في إطار الشراكة، ستتبادل الشركات المعلومات حول تنفيذ التقنيات منخفضة الكربون، بما في ذلك مشاريع CCS (احتجاز الكربون وتخزينه) و CCUS (التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه)، ومشاريع الهيدروجين والأمونيا، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو إزالة الكربون.

ستعمل سوكار والشركات اليابانية معا على تسريع تنفيذ المشاريع التي ستساهم في تحسين البيئة وخفض انبعاثات الكربون.