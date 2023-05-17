  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    افتتاح بطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي في باكو

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٣٦]

    باكو، 17 مايو، أذرتاج

    جرى في 17 مايو اليوم في باكو افتتاح مهيب لبطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي تحت شعار "تألقي مثل النجم".

    أفادت أذرتاج أن الحفل ابتدأ باستعراض البلاد المشاركة فيها.

    وتستمر البطولة لمدة 5 أيام بالمسابقات للأفراد والفرق التي تمثل عن 38 بلدا من قبل 315 رياضية ومنهن 191 كبيرة و124 شابة بالكرة والطوق والصولجان والشريط.

    وتختتم البطولة في 21 مايو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:١٩]
    رافع الأثقال الأذربيجاني يحصد الذهبية في بطولة إفريقيا
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    لجنة التراخيص تعلن أندية تستحق المشاركة في دوري الممتاز ومسابقات أوروبا للموسم القادم
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
    رافعة الأثقال الأذربيجاني تحصد الذهبية في بطولة إفريقيا
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٣٩]
    اختتام مهرجان الشطرنج الدولي "باكو اوبن 2023"
    افتتاح بطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي في باكو افتتاح بطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي في باكو افتتاح بطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي في باكو افتتاح بطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي في باكو افتتاح بطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي في باكو