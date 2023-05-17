افتتاح بطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي في باكو

باكو، 17 مايو، أذرتاج

جرى في 17 مايو اليوم في باكو افتتاح مهيب لبطولة أوروبا الـ39 للجمباز الإيقاعي تحت شعار "تألقي مثل النجم".

أفادت أذرتاج أن الحفل ابتدأ باستعراض البلاد المشاركة فيها.

وتستمر البطولة لمدة 5 أيام بالمسابقات للأفراد والفرق التي تمثل عن 38 بلدا من قبل 315 رياضية ومنهن 191 كبيرة و124 شابة بالكرة والطوق والصولجان والشريط.

وتختتم البطولة في 21 مايو.