الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية

باكو، 17 مايو، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم برئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية ميخائيل مياسنيكوفيتش. أفادت وكالة اذرتاج ان ميخائيل مياسنيكوفيتش هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف وأشار إلى الدور الاستثنائي الذي لعبه الزعيم الوطني كشخصية تاريخية عظيمة في تنمية أذربيجان . وتمت خلال الاجتماع مناقشات حول توسيع التداول التجاري والفرص التجارية بين أذربيجان والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وقدم ميخائيل مياسنيكوفيتش اقتراحات للرئيس إلهام علييف حول اتجاهات التعاون.

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