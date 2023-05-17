الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان معرضي "كسبيان أغرو" و"إنتر فوود أذربيجان"

باكو، 17 مايو، (اذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا النسخة السادسة عشرة لمعرض أذربيجان الزراعي الدولي "Caspian Agro" والنسخة الثامنة والعشرين لمعرض أذربيجان الدولي لصناعة الأغذية "InterFood Azerbaijan" في مركز باكو للمعارض.

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