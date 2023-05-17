الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس كازاخستان

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

اتصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف هاتفيا بالرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في 17 مايو.

هنأ الرئيس الأذربيجاني نظيرَه الكازاخي بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له موفور الصحة والنجاحات في عمله من اجل تطوير كازاخستان والرفاه فيها.

أعرب الرئيس توكايف عن شكره على الاهتمام والتبريكات.

استذكر الرئيس الأذربيجاني بزيارته الى كازاخستان في ابريل هذا العام، مجددا شكره على كرم الضيافة فيها، مشيرا الى نجاح الزيارة واعطائها دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية.

ناقش الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية سبل تطوير علاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان وكازاخستان.