روسيا وإيران تخصصان قرضاً بقيمة 1.3 مليار يورو لتطوير سكة حديد "رشت أستارا" - نوفاك

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان النشاط المتبادل في مجال انشاء ممر النقل الدولي "شمال- جنوب" يُنفذ بالتعاون الوثيق مع أذربيجان. وأضاف "نأمل في استكمال العمل التحضيري قريبا على توقيع اتفاقية تعاون حول تطوير البنية التحتية السككية ونقل البضائع عبر ممر النقل "شمال – جنوب" على الصيغة الثلاثية بمشاركة الجانب الاذربيجاني. مع هذا، سينشأ أساس قانوني ضروري للتنسيق الناجح المستقبلي للبلدان الثلاثة.

قال الرئيس الروسي بوتين هذه الكلمات في مراسم توقيع الاتفاقية الحكومية الروسية الإيرانية بشأن إنشاء جزء من السكة الحديدية، اليوم الأربعاء.

وصف الرئيس بوتين انشاء السكة الحديدية " رشت – أستارا" بالحدث المهم في البنية التحتية العالمية للنقل.

أفادت وكالة تاس الروسية نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك قوله عن تخصيص قرض مشترك بين روسيا وإيران بمبلغ 1.3 مليار يورو لتطوير مشروع السكة الحديدية "رشت - أستارا".

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الأربعاء: "لتنفيذ هذا المشروع تم تخصيص قرض مشترك بين الدولتين (إيران وروسيا) بقيمة 1.3 مليار يورو، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.6 مليار يورو".

ووفقاً لنوفاك، تساهم روسيا في القرض المشترك بما يعادل 85%، وأضاف نوفاك أن "(القرض) يُسترد خلال فترة سداد هذا المشروع لتكاليفه".

وتابع المسؤول الروسي: "اتفقنا على رفع إجمالي حجم الشحن ونقل البضائع بالسكك الحديدية على الأقل إلى 15 مليون طن سنويا بعد تنفيذ هذا المشروع، وأن يشمل هذا البضائع المخصصة للعبور فقط".

وأشار نوفاك، عقب مراسم توقيع اتفاقية إنشاء خط السكة الحديدية "رشت أستارا"، إلى العمل على "توسيع الإمكانات على هذا الصعيد، ما يمكن أن يجعل هذا المشروع بديلاً لقناة السويس".

كما أشار إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد "رشت أستارا" مهم للغاية بالنسبة لروسيا وإيران والدول المحيطة بالخليج والهند وباكستان، حيث إنه يطور التعاون التجاري والاقتصادي والعلاقات بين الدول.

وأردف المسؤول الروسي "هذا الجزء (من السكة الحديدية) ينقص خطوط السكك الحديدية ليحصل التواصل بالكامل عبر أراضي روسيا وأذربيجان وإيران: من (مدينة) أوست لوغا، وسانت بطرسبرغ ، إلى الخليج، إلى بندر عباس، وبمجرد أن يتم تنفيذ هذا المشروع، سيكون لدينا طريق لتنفيذ عمليات شحن ونقل المنتجات إلى أوروبا أو عمليات النقل والتوريد من روسيا إلى (منطقة) الخليج،.. انها سوق ضخمة".

ويبلغ طول خط سكة الحديد المطلوب بناؤه ما بين مدينتي "رشت - أستارا" نحو 170 كم، ومع استكمال بناء هذا الجزء يتم ربط جميع الأجزاء البرية لممر النقل الدولي "شمال- جنوب"، ما سيزيد الكفاءة والفاعلية الاقتصادية لطريق النقل عبر المنطقة المحيطة ببحر قزوين.