ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز

باكو، 19 مايو، (أذرتاج)

بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان مليار و708.4 مليون مانات خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ارتفع بنسبة 25.8 في المائة.