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    اقتصاد


    ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٧]
    ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز

    باكو، 19 مايو، (أذرتاج)

    بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان مليار و708.4 مليون مانات خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ارتفع بنسبة 25.8 في المائة.

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