ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
باكو، 19 مايو، (أذرتاج)
بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان مليار و708.4 مليون مانات خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ارتفع بنسبة 25.8 في المائة.
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