الرئيس إلهام علييف: تسلح أرمينيا بسرعة يؤدي إلى تهديدات جديدة

باكو، 19 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حفل استلام أوراق اعتماد سفير الهند جديد التعيين في باكو سريدهاران مادهوسودهان إن القوى الانتقامية أخذت في القيام اليوم في أرمينيا وتستمر الادعاءات الترابية ضد أذربيجان.

وشدد الرئيس علييف على أن تسلح أرمينيا بسرعة يشكل تهديدات جديدة متسائلا عن أن أرمينيا اذا ترغب في السلام مع أذربيجان في الحقيقة فلماذا تشتري الأسلحة بمئات مليون دولار؟

واكد الرئيس إلهام علييف على أن سياسة أرمينيا هذه من شأنها أن تؤدي إلى نشوب تهديدات جديدة في المنطقة.