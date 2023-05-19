ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 21.2 %

باكو، 19 مايو، (أذرتاج)

زادت صادرات المنتجات غير النفطية بنسبة 21.2 في المائة خلال اشهر يناير – نيسان من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبلغت مليار 187.2 مليون دولار.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

وقال الوزير إنه في الآونة الأخيرة، تعد زيادة فرص التصدير للقطاع غير النفطي أحد المؤشرات المهمة لتنويع الاقتصاد.