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    عقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأرمينيا في موسكو

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٩]
    عقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأرمينيا في موسكو

    موسكو، 19 مايو، (أذرتاج)

    تلعب الاتفاقات الثلاثية التي وقعها زعماء أذربيجان وروسيا وأرمينيا دورا مهما في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في موسكو.

    وقال سيرجي لافروف إن هذه الوثائق ستلعب دورا مهما في توقيع معاهدة سلام وفتح جميع الاتصالات في المنطقة وترسيم الحدود وتخطيطها.

    وأكد وزير الخارجية الروسية أن بلاده لديها مصالح جادة في جنوب القوقاز، قائلا: "سنحاول أن نجعل أحداث اليوم مفيدة ونحقق نتائج ملموسة".

    كما قال الوزير إنه يأمل أن يشارك رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في جلسة المجلس الاقتصادي الأوراسي الذي سيعقد في موسكو في 25 مايو.

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