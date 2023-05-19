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    اقتصاد


    زيادة عائدات بيع البنزين ووقود الديزل في أذربيجان بنسبة 7.7 %

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٤١]
    زيادة عائدات بيع البنزين ووقود الديزل في أذربيجان بنسبة 7.7 %

    باكو، 19 مايو، (أذرتاج)

    اشترى مستهلكو الوقود في أذربيجان البنزين ووقود الديزل بمبلغ 927.1 مليون مانات خلال اشهر يناير - أبريل من العام الحالي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه مقارنة بالأشهر المقابلة لعام 2022، زاد الدخل من بيع البنزين ووقود الديزل للمستهلكين بنسبة 7.9 بالمائة. ، تم الحصول على 5.7 في المائة من إجمالي حجم تجارة التجزئة في أذربيجان من بيع بنزين السيارات ووقود الديزل خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

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