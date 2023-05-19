نقل أكثر من 9.8 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"

باكو، 19 مايو، (أذرتاج)

تم تصدير 12 مليونا و833.1 ألف طن من البترول عبر خطوط أنابيب النفط الرئيسية الأذربيجانية خلال شهر يناير – ابريل من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان 76.4 في المائة من النقل تحقق عبر خط أنبوب النفط الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان" حيث نقل عبر الخط المذكور خلال اشهر يناير - أبريل من العام الجاري 9 مليارات و802.4 الف طن من النفط.