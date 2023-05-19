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    نقل أكثر من 9.8 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٠٦]
    نقل أكثر من 9.8 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب

    باكو، 19 مايو، (أذرتاج)

    تم تصدير 12 مليونا و833.1 ألف طن من البترول عبر خطوط أنابيب النفط الرئيسية الأذربيجانية خلال شهر يناير – ابريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان 76.4 في المائة من النقل تحقق عبر خط أنبوب النفط الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان" حيث نقل عبر الخط المذكور خلال اشهر يناير - أبريل من العام الجاري 9 مليارات و802.4 الف طن من النفط.

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