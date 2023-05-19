أذربيجان والإمارات تلغيان طلب الفيزا لأصحاب الجوازات العادية بينهما

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

تبنى المجلس الوطني قرارا بشأن التعديل في مذكرة تفاهم "حول إلغاء طلب الفيزا لأصحاب الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية الامارات العربية المتحدة".

بناء على التعديل في القانون الاذربيجاني بشأن التصديق على مذكرة التفاهم المذكورة، يتم استبدال كلمة الجوازات "الدبلوماسية" بكلمات الجوازات "العادية والدبلوماسية والخاصة والخدمة". يسمح هذا التعديل لرعايا كلا البلدين بالدخول الى اراضيهما دون تأشيرة الفيزا.