أذربيجان: 10 حالة إصابة بكورونا في 19 مايو

باكو، 19 مايو، (اذرتاج)

سجلت 10 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و16 حالة التعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 19 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و716 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و367 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و271 مريض منهم ويستمر علاج 78 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 828 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و609 ألف و770 فحص طبي.