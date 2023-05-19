أذربيجان: تطعيم 211 جرعة من لقاح كورونا في 19 مايو

باكو، 19 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 211 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 56 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و130 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 22 شخصا الجرعة الثالثة و3 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و963 ألف و811 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و411 ألف و187 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و883 ألف و154 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و269 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و201 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.