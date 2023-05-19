  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    السفير: الهند بين البلدان الشريكة الخمسة الأولى لأذربيجان

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:١٩]
    السفير: الهند بين البلدان الشريكة الخمسة الأولى لأذربيجان

    باكو، 19 مايو (أذرتاج)

    الهند بين البلدان الشريكة الخمسة الأولى لأذربيجان. وزيادة حجم التبادل التجاري في العام الماضي بنسبة 155 % خير دليل على ذلك.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الهندي الجديد سريدهاران مادهوسودهانان اثناء تقديم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    أشار السفير إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجال صناعة البترول والصيدلية بين البلدين. أضاف ان التنوع الثقافي الموجود في أذربيجان يثير اهتمام الهند مشيرا الى أهمية توسيع العلاقات في المجال الإنساني أيضا.

    كما تناول السفير التعاون في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعليم والبيئة وغيرها.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٤٤]
    مواطنو تركيا في أذربيجان يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
    رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يهنئ الرئيس علييف
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
    نائب المجلس الوطني: أذربيجان هي الطرف الذي يفرض مطالبها على طاولة المفاوضات
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٤٧]
    رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية حول اللقاء الثلاثي الخامس: أذربيجان هي الطرف الفائز في بروكسل