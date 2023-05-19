السفير: الهند بين البلدان الشريكة الخمسة الأولى لأذربيجان

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

الهند بين البلدان الشريكة الخمسة الأولى لأذربيجان. وزيادة حجم التبادل التجاري في العام الماضي بنسبة 155 % خير دليل على ذلك.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الهندي الجديد سريدهاران مادهوسودهانان اثناء تقديم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

أشار السفير إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجال صناعة البترول والصيدلية بين البلدين. أضاف ان التنوع الثقافي الموجود في أذربيجان يثير اهتمام الهند مشيرا الى أهمية توسيع العلاقات في المجال الإنساني أيضا.

كما تناول السفير التعاون في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعليم والبيئة وغيرها.