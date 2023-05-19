"اجتماع استشاري" لتدريب إعادة تقييم وحدات مفهوم القدرات العملياتية

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

في إطار برنامج مفهوم القدرات العملياتية لحلف الناتو (OCC) ، تم عقد اجتماع استشاري حول مستوى إعادة تقييم الناتو 2 (NEL-2) لكتيبة OCC وسرية الاستطلاع التابعة للجيش الأذربيجاني ، حسبما أفادت وزارة الدفاع لأذرتاج.

خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة خبراء أجانب من مختلف مقار التحالف، تم إطلاع المشاركين على حالة التخطيط والإعداد لتمرين NEL-2.

الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التحقق من امتثال أنشطة التدريب القتالي، واللوجستيات للوحدات المعلنة في برنامج OCC لمعايير الناتو، وكذلك لتوضيح وتأكيد مهام التقييم المجمعة لفحص القدرة القتالية للوحدات.