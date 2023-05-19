  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    "اجتماع استشاري" لتدريب إعادة تقييم وحدات مفهوم القدرات العملياتية

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]

    باكو، 19 مايو (أذرتاج)

    في إطار برنامج مفهوم القدرات العملياتية لحلف الناتو (OCC) ، تم عقد اجتماع استشاري حول مستوى إعادة تقييم الناتو 2 (NEL-2) لكتيبة OCC وسرية الاستطلاع التابعة للجيش الأذربيجاني ، حسبما أفادت وزارة الدفاع لأذرتاج.

    خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة خبراء أجانب من مختلف مقار التحالف، تم إطلاع المشاركين على حالة التخطيط والإعداد لتمرين NEL-2.

    الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التحقق من امتثال أنشطة التدريب القتالي، واللوجستيات للوحدات المعلنة في برنامج OCC لمعايير الناتو، وكذلك لتوضيح وتأكيد مهام التقييم المجمعة لفحص القدرة القتالية للوحدات.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٩]
    استفزاز ارميني باستخدام مسيرات على مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود
    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٢:٢٦]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للقصف من راجمات الألغام
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٦]
    ملحقون عسكريون يتعرفون على الاستفزازات العسكرية الارمينية الأخيرة في الحدود
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٢٦]
    الجيش الاذربيجاني دمّر مقر قيادي أرميني للمسيّرات (فيديو)
    "اجتماع استشاري" لتدريب إعادة تقييم وحدات مفهوم القدرات العملياتية "اجتماع استشاري" لتدريب إعادة تقييم وحدات مفهوم القدرات العملياتية "اجتماع استشاري" لتدريب إعادة تقييم وحدات مفهوم القدرات العملياتية