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    الجمعية الإسلامية الدولية للأعمال وكوبيا تبحثان التعاون

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
    الجمعية الإسلامية الدولية للأعمال وكوبيا تبحثان التعاون

    باكو، 19 مايو (أذرتاج)

    التقى رئيس الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف مع رئيس الجمعية الإسلامية الدولية للاعمال مارات كابايف على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى كازان 2023" في تتارستان.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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