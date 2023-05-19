الجمعية الإسلامية الدولية للأعمال وكوبيا تبحثان التعاون
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
باكو، 19 مايو (أذرتاج)
التقى رئيس الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف مع رئيس الجمعية الإسلامية الدولية للاعمال مارات كابايف على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى كازان 2023" في تتارستان.
أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:١٩]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٤٤]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٠]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٢٧]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:١٩]
١٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
١٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٤٠]
٠٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٣٥]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٦]
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠١]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٥٠]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٥٨]
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:١٨]
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٥٦]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٦]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٢٨]
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك