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    رياضة


    أذربيجاني يتسلق جبل ماكالو - خامس أعلى جبل في العالم

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٣٠]
    أذربيجاني يتسلق جبل ماكالو - خامس أعلى جبل في العالم

    باكو، 19 مايو (أذرتاج)

    تسلق الاذربيجاني اسرافيل آشورلو قمة جبل ماكالو في النيبال و رفرف فيها علم أذربيجان، وهو اول متسلق الجبال الاذربيجاني الذي تسلق قمة افيريست ووصل الى القطب الشمالي.

    يبلغ ارتفاعه 8485 متر وهو الجبل ذو الأربعة جوانب على شكل هرم وصعب المنال وينجح 30 % من البعثات في تسلق هذا الجبل. هذا القمة السادسة من بين القمم التي يفوق ارتفاعه 8 آلاف متر.

    يجب الذكر ان آشورلو تسلق قمة ايفرست (8848 م) عام 2007 وبوبيدا (7439 م) عام 2009 وكانتشينجانغا (8586 م) عام 2011 ولخوتزي (8516 م) عام 2019 وماناسلو (8163 م) عام 2019.

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