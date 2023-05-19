وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره الروسي في موسكو

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الاذربيجاني جيهون بايراموف في موسكو في 19 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء علاقات التعاون بين أذربيجان وروسيا والوضع الحالي لعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وآفاقها.

أعرب الجانبان عن رضاهما من مستوى علاقات التعاون المتعدد الجوانب بين أذربيجان وروسيا مشيرين الى وجود آفاق رحبة لتوسيع العلاقات. الى جانب ذلك اشير الى الأهمية الخاصة للفعاليات المقامة على المستوى الرفيع بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف.

قال الوزير بايراموف ان أذربيجان هي المبادرة للعناصر الرئيسية لعملية السلام مع أرمينيا وتحرص على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وشدد على أهمية الموافقة على اتفاقية السلام وتوقيعها في المستقبل القريب.

في الوقت ذاته، لفت الجانب الاذربيجاني انتباه الجانب الروسي الى الجوانب الأخرى من التطبيع وموقف أذربيجان من المحادثات الجارية في ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وكذلك في مجال عملية فتح طرق النقل والمواصلات.

واكد الوزير بايراموف ان بقايا القوات المسلحة الارمينية لم تنسحب من الأراضي الأذربيجانية وهذا عدم وفاء أرمينيا بالتزاماتها ويشكل مصدر تهديد خطير ويتعارض مع وحدة أراضي وسيادة أذربيجان.

كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.