جيهون بايراموف وارارات ميرزويان يعقدان محادثات في موسكو

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

اجرى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان محادثات في موسكو، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 19 مايو.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان بايراموف وميرزويان عرضا موقفيهما إزاء تنفيذ احكام البيان الثلاثي الموقع بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

واصل الطرفان العمل على مشروع اتفاقية "حول السلام وإقامة العلاقات بين الدولتين". اجري تبادل الآراء البناء حول المواضيع الخلافية بين الطرفين.

اعرب الجانبان عن شكرهما للجانب الروسي على وساطته في تنظيم المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا. اتفق الجانبان على استمرار المناقشات.

كذلك عقد كل من الوزيرين لقاء على حدة مع وزير الخارجية الروسي.