بايراموف: أذربيجان حريصة على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

قال الوزير بايراموف ان أذربيجان هي المبادرة للعناصر الرئيسية لعملية السلام مع أرمينيا وتحرص على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في 19 مايو في موسكو.

أكد بايراموف على أهمية الموافقة على اتفاقية السلام وتوقيعها في المستقبل القريب. ولفت انتباه الجانب الروسي الى موقف أذربيجان من المحادثات الجارية في ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وكذلك في مجال عملية فتح طرق النقل والمواصلات.

وأكد الوزير بايراموف ان بقايا القوات المسلحة الارمينية لم تنسحب من الأراضي الأذربيجانية وهذا عدم وفاء أرمينيا بالتزاماتها ويشكل مصدر تهديد خطير ويتعارض مع وحدة أراضي وسيادة أذربيجان.