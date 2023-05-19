نائب رئيس الوزراء: روسيا تنوي زيادة حجم التبادل التجاري مع أذربيجان الى 5 مليارات دولار
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:٤٢]
باكو، 19 مايو (أذرتاج)
تنوي روسيا زيادة حجم التبادل التجاري مع أذربيجان الى 5 مليارات دولار في هذا العام.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الروسي آليكسي اوفيرجوك في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى كازان 2023".
أوضح اوفيرتشوك ان حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان زاد عام 2022 بنسبة 24 في المائة ليصل الى 4 مليارات و170 مليون دولار.
تحتوي حقيبة الاستثمارات بين البلدين على 10 مشاريع عملاقة بقيمتها الاجمالية 6 مليارات دولار.
وأضاف اوفيرتشوك ان أحد الاتجاهات الرئيسية للتعاون مع أذربيجان هو انشاء ممر "شمال – جنوب".
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